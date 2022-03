Perugia: buche e marciapiedi disastrati, in via Tuscania e in via Chiusi non si può camminare

Genitori con passeggino, disabili in carrozzina, anziani con il bastone, tenetevi lontani da via Chiusi e da via Tuscania. E se proprio non potete farne a meno, attenzione a buche e marciapiedi disastrati.

Una lettrice di Perugia Today ci segnala la condizione delle strade e dei marciapiedi dei palazzi vicino al centro commerciale Emisfero. In quel tessuto di strade e parcheggi condominiali, di palazzi residenziali e di edilizia pubblica, non si può circolare, sia a piedi sia in auto o in moto, senza incorrere in buche e avvallamenti. “Ho un padre disabile che può esser portato fuori utilizzando una sedia a rotelle, ma purtroppo, a causa della mancata cura di strade e marciapiedi, è diventato impossibile passeggiare per il quartiere – scrive la lettrice - Sono indignata ed amareggiata del totale abbandono di questo quartiere, dove vivono famiglie che hanno sempre pagato le tasse e da decenni non vedono far manutenzione di strade e marciapiedi”.

Le foto che sono a corredo dell’articolo riguardano solo un breve tratto di strada e marciapiedi, in alcuni punti la situazione è anche peggiore. “Non posso accettare di vivere in un quartiere dove pago regolarmente le tasse e dove ho investito soldi in un mutuo per la casa e fatto sacrifici senza avere almeno strade e marciapiedi praticabili a piedi e in auto”.