Perugia, buche e voragini in centro storico: le segnalazioni dei residenti

Una buca si è aperta all'improvviso in via San Savino, nella zona dell'ex carcere femminile di Perugia. L'asfalto ha collassato, rivelando il vuoto al di sotto e suscitando la preoccupazione dei alcuni residenti allarmati per l'accaduto.

"All'improvviso ha ceduto tutto, se si guarda bene ci si accorge che sotto non c'è nulla - dice un cittadino - La buca potrebbe allargarsi".

Un'altra buca, profonda, è stata segnalata all'uscita del parcheggio di via Ripa di Meana. Una profonda spaccatura dell'asfalto che, in salita, non si vede dall'interno dell'abitacolo, con il rischio di squarciare gli pneumatici o altre parti dell'auto.