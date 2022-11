Buche e dislivelli del manto stradale, in via del Senso cittadini costretti allo zig zag per tornare a casa

Buche, tombini ostruiti, erbacce. Le condizioni di via del senso, in pieno centro storico, una traversa di corso Garibaldi, suscitano preoccupazione e lamentele da parte dei residenti.

La strada si presenta piena di buche, avvallamenti e sconnessioni che mettono a rischio le caviglie di chi va a piedi e gli ammortizzatori di auto e motocicli.

"Queste sono le condizini della via in cui siamo costretti tutti i giorni a fare zig zag perché e dopo lettere al sindaco, da anni, ancora non hanno ripristinato questi 20 metri di asfalto" segnala un residente alla redazione.

Le condizioni del manto stradale di via del Senso non sono molto diverse da quelle di altre vie e stradine del centro storico, lontane delle arterie principali e non più toccate dalla manutenzione ordinaria da tempo.