Buche e crateri a Balanzano, la protesta dei cittadini: "Strade insicure per noi e per i nostri figli"

Una strada costellata di buche, con scarsa illuminazione, eppure al centro di un prossimo cantiere comunale molto importante per costruire una palestra polifunzionale.

I residenti di Balanzano protestano per la situazione ormai al collasso per quanto riguarda la viabilità e le condizioni della strada, dove si aprono dei veri e propri crateri, pericolosissimi per quanti percorrono la via, che sia con l’auto o con una moto, finanche in bicicletta.

Sono tutte in pessime condizioni le strade che conducono al centro abitato o portano al parco (dove sarà costruita la palestra) dove si recano molti adolescenti con lo scooter, chi in bici e con qualche microcar. Lo scenario che si presenta è quello di buche e asfalto sbriciolato, costituendo un serio pericolo per la circolazione sia di chi va con i mezzi sia dei pedoni.

Da qui la richiesta di un intervento per ripristina la sicurezza della circolazione stradale nell’area.