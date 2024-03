Buche, crateri e qualche rattoppo, protestano i residenti di Balanzano: "Strade impercorribili"

A Balanzano continuano le proteste e le segnalazioni per le condizioni del manto stradale, ormai costellato di buche e voragini.

Gli interventi programmati dal piano strade del Comune di Perugia hanno riguardato via della Gomma, via dell’Avena e Strada Vicinale del Piano, solo a metà, mentre la Tiberina sud, via del Borobò e via Rovere, solo per citare alcuni esempi, sono in pessime condizioni. A Balanzano, inoltre, ci sono poco più di 100 metri di marciapiede.

Questa situazione è ormai intollerabile, a detta dei residenti, costretti a muoversi su strade in condizioni disastrose.