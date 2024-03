Finisce con l'auto in una buca e rischia un incidente: "Era buio e l'avvallamento era pieno d'acqua"

È buio, piove, la visibilità è ridotta. Sulla strada ci sono delle buche enormi, la cui profondità è celata dall’acqua stagnante.

Un automobilista ha raccontato la sua disavventura di sabato sera, a Ponte Valleceppi. “Stavo percorrendo la strada Tiberina, ho girato per passare sotto la E45 e dirigermi verso il centro abitato, in via Arno, quando all’improvviso ho sentito la macchina che sobbalzare con violenza e sbandare. Mi sono fermato subito, sono sceso e ho controllato la strada: era finito in una buca gigantesca”.

L’automobilista ha verificato anche eventuali danni agli pneumatici, ai cerchioni e alle sospensioni, fortunatamente senza trovarli, ma facendo la segnalazione al Comune di Perugia.

In realtà le buche sono due, una dietro l’altra, vicine al bordo della strada, all’inizio e in mezzo ad una curva. Il continuo passaggio di auto e mezzi pesanti e della pioggia, ha sbriciolato il catrame (grossi pezzi giacciono a bordo strada) e incrementato la profondità della buca e aumentando i rischi per la circolazione.