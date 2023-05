Brunello Cucinelli "sbarca" a Cannes con William Abadie

Brunello Cucinelli "sbarca" al Festival del cinema di Cannes con William Abadie. L'attore, diventato celebre al grande pubblico grazie alla partecipazione a serie tv diventate culto, come Sex and The City o Gossip Girl e tante altre, oltre che a film di successo, ha indossato un look interamente curato dalla casa di moda umbra in occasione della serata Chopard Art che si è tenuta in occasione del Festival del cinema.