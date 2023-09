Brunello Cucinelli, parata di star per il compleanno dell'imprenditore umbro

Parata di star internazionali a Solomeo per i festeggiamenti in occasione del settantesimo compleanno di Brunello Cucinelli. L'imprenditore ha compiuto settanta anni e ha richiamato in Umbria amici nuovi e di sempre per una serata all'insegna della condivisione e del bello.

Tra gli ospiti Vanessa Kirby, Patrick Dempsey, Jonathan Bailey, Bianca Balti, Claudio Santamaria, Ahley Park, Alessandra Mastronardi, Valentina Bellè, David Gandy, Olivia Palermo, Leonie Hanne e molti altri. Tra i modelli presenti: Bianca Balti, Eva Herzigova, Isabel Goulart, Mark Vanderloo con il figlio Mark Jr, James Turlington e Lucky Blue Smith. Inoltre, l'attore Claudio Santamaria ha recitato un pezzo del Canto 4 della Divina Commedia. L’attrice di teatro Ilaria Genatiempo ha letto un passaggio del Cantico dei Cantici.