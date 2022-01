INVIATO CITTADINO Discreto successo della Brocante di gennaio al Parco dei Rimbocchi

Discreto successo della Brocante di gennaio al Parco dei Rimbocchi. Anche se remano contro due robusti nemici come il gelo e la pandemia. Malgrado tutto, una quarantina gli espositori e buona affluenza di pubblico fra le 11 e le 14.

“Purtroppo – sottolinea la sua ideatrice Norwena Chiara – fino alle 10 gli espositori non hanno tirato fuori la merce, causa la presenza di ghiaccio nella zona un po’ incassata fra le colline circostanti”.

Il boom a far capo dalle 12, quando era difficile trovar posto per la macchina, sia al piazzale di via Fratelli Purgotti che nella zona compresa fra la rotatoria Giovanni Paolo II (quella col Grifo di Pasticci) e quella Mutilati e Invalidi di Guerra.

Ampia, come sempre, l’offerta merceologica di mercatari non professionisti, fra i quali anche qualche bambino che riciclava giochi dismessi o giornaletti.

Molti i capi d’abbigliamento (indumenti, scarpe, sciarpe, cappelli) e i complementi d’arredo (lampade, soprammobili, quadri e sculture, cristalleria).

Nel complesso, bilancio positivo anche dal Circolo Mirò di Antonio Lusi e sua moglie Monica, sempre disponibili e accoglienti.

Purtroppo ha giocato a sfavore la vicinanza delle feste e il periodo tradizionalmente morto che le segue. Senza contare il fatto che le norme di carattere sanitario impongono il possesso del green pass non all’esterno, ma per chi voglia andare al bar semplicemente per un caffè o per usufruire dei servizi igienici.

Elemento di novità il contest che Norwena ha bandito. Molti i concorrenti che hanno inviato foto o filmati. Fra i partecipanti l’estrazione di un premio consistente in una scatola di prodotti del cioccolato belga offerto dall’organizzatrice (nella foto in pagina la vincitrice).

“Si era pensato – dice Norwena – di sospendere il Mercatino per i mesi invernali, almeno fino a marzo. Ma le richieste sono state tante e ci hanno indotto a realizzarlo comunque”.

In definitiva, la risposta c’è stata anche stavolta. Come numero di espositori e di clienti. Lo svuotacantine svolge un ruolo di carattere socio-culturale rivitalizzando un’area cui di parco resta soltanto il nome. Infestata da cinghiali e coi giochi per bambini ridotti all’ecce homo. Abbiamo parlato recentemente di accordi per una sua riqualificazione, d’intesa fra Comune e Associazioni.

Restiamo in attesa di interventi che offrano a quello spazio nuove prospettive. Intanto, ringraziamo l’Associazione mirò che tiene accesa la fiaccola della cultura, della musica e della socialità. In momenti duri come l’attuale. E anche lo svuotacantine della Brocante svolge la sua parte.