INVIATO CITTADINO Finalmente si può transitare fra piazzetta Puletti e via della Pergola

Rimosse le transenne. Si può finalmente transitare fra piazzetta Puletti e via della Pergola. Proprio nella mattinata di qualche giorno fa si è posto fine al disagio. Anche per far trovare tutto pronto all’inaugurazione di stamane alle 10:00.

Difatti, per raggiungere il parcheggio di S. Antonio, occorreva scendere via della Pergola o affrontare il disagio di via degli Scortici, priva di marciapiedi e coi pedoni a rischio di essere “scorticati” dalle vetture.

Il fatto è che, nelle more del completamento dei lavori, non si poteva tagliare fra palazzo Gallenga e la Pergola, transitando per la zona degli ex bagni, in adiacenza al campetto da basket.

Finalmente, a conclusione dei lavori, un addetto del Cantiere Comunale – sotto l’accorta supervisione del progettista – ha rimosso le transenne e dato qualche mano di vernice agli ex bagni. Specialmente alle porte metalliche, sbucacchiate e rugginose. Che sonno state risarcite e riverniciate.

Come già rilevato, si tratta di due locali sottostrada. Il primo dei quali è divenuto vano tecnico per il potenziamento della cabina Enel. Il secondo accesso è quello che porta ai bagni, oggi in disarmo.

L’operaio ha riverniciato le parti metalliche e dato due mani di colore alla sezione muraria. I montanti colorati in grigio piombo. I riquadri in avorio. Purtroppo c’è stato del lavoro supplementare legato alle scritte con vernice nera spray che deturpavano quelle superfici. Lavoro e spesa aggiuntiva. Con l’augurio che i vandalismi non si ripetano.