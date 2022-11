INVIATO CITTADINO Bottini, non c’è due senza tre. Inaugurato a Ellera di Corciano il nuovo store del brand perugino

Bottini, non c’è due senza tre. Inaugurato a Ellera di Corciano il nuovo store del brand perugino. Dopo Corso Vannucci e Ponte San Giovanni, Bottini “colonizza” la zona commerciale che fronteggia la Galleria.

Grande partecipazione di amici, estimatori, e di rappresentanti dell’amministrazione corcianese con in testa il sindaco Cristian Betti.

Una festa per un’apertura che compensa le amarezze per il dilagante clima di disarmo commerciale, tradotto in chiusure di attività tradizionali.

L’insegna porta il nome di Alice, la bambina di Marco Bottini e Claudia. Ed è proprio Alice la più festeggiata, mentre si fionda su dolcetti e bevande.

Presente il mondo del fashion e dell’arte. Due nomi per tutti: la stilista e designer Cinzia Verni, il pittore pop Stefano Chiacchella.