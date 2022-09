Borse di studio della Regione Umbria: pubblicata la graduatoria degli ammessi

L'assessore all'Istruzione della Regione Umbria, Paola Agabiti, annuncia con una nota che "è stata pubblicata sul sito di Sviluppumbria la graduatoria degli ammessi alle borse di studio della Regione Umbria per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie". E ancora: "I contributi che saranno erogati, finanziati con il Fondo Sociale Europeo, ammontano complessivamente a 6,5 milioni di euro e a beneficiarne saranno 24.638 studenti di cui 9.739 alunni della scuola primaria, 6.657 della secondaria di primo grado e 8.242 della secondaria di secondo grado".

La nota evideniza che "a partire dalla prima settimana di ottobre inizierà la liquidazione da parte di Sviluppumbria per conto della Regione Umbria. Per la Scuola Primaria è previsto un contributo di 150 euro, per la Secondaria di I grado di 250 euro e per la Secondaria di II grado di 400 euro".

"Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta da questa amministrazione regionale – commenta l’assessore all’Istruzione, Paola Agabiti – con lo scopo di essere vicini ai ragazzi e alle loro famiglie attraverso un sostegno concreto, di favorire il diritto allo studio e contrastare il rischio di abbandono e di dispersione scolastica. Rispetto alla prima edizione dello scorso anno – prosegue - è cresciuto notevolmente il numero dei beneficiari che sono passati da 17.031 a quasi 25mila, un risultato che testimonia come l’obiettivo sia stato centrato andando a intercettare i bisogni e le necessità delle famiglie soprattutto in un momento così difficile. Sostenere le famiglie nella crescita dei ragazzi – aggiunge - è imprescindibile per una società che vuole garantire pari opportunità e ha rappresentato una priorità sin dall’inizio del mio mandato. Un obiettivo che, con il supporto della struttura regionale, stiamo perseguendo in diversi ambiti. In questa direzione vanno infatti i contributi per la partecipazione ai centri estivi, per i quali è attualmente aperta la piattaforma per la trasmissione della domanda, il rimborso delle rette per la partecipazione di bambini da 0 a 6 anni ai servizi socio-educativi e alle scuole dell’infanzia, e non ultimi gli incentivi alla pratica dell’attività sportiva per i quali ci saranno importanti novità nei prossimi giorni".