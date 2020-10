Quattro borse di studio per gli studenti meritevoli del Ciuffelli di Todi dall'Etab Consolazione

E’ stato pubblicato l’avviso annuale per quattro borse di studio agli studenti dell’istituto "A.

Ciuffelli" di Todi per l'anno scolastico 2020/21 e che rientra tra i fini istituzionali dell’Ipab La Consolazione Etab.

La selezione pubblica consiste in erogazioni liberali una tantum da versare direttamente all’istituto scolastico tuderte. Sono erogazioni in acconto della retta annuale di frequenza del convitto, di euro 1.000 riferite all’anno scolastico 2020/2021 per i primi tre classificati, nonché 1 borsa di studio di euro 500 sempre riferita all’anno scolastico 2020/2021 per il quarto classificato.

I contributi vengono erogati di concerto con la dirigenza della scuola tuderte, ogni anno nel mese di

dicembre. Ulteriori benefici e contributi tra cui quelli concernenti la mobilità saranno presi in esame successivamente, sempre da La Consolazione Etab.

I sussidi sono riservati agli studenti dell’istituto "A. Ciuffelli" di Todi , iscritti al convitto. Si

tratta di tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della

domanda di partecipazione alla selezione, siano in possesso dei requisiti richiesti. Studenti

iscritti e frequentanti regolarmente la scuola superiore tuderte, iscritti al convitto annesso

all’istituto. L’ultimo requisito non riguarda i contributi di mobilità.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e conforme al modello allegato al

bando, deve essere sottoscritta da uno dei genitori o dall’esercente patria potestà. Dovrà pervenire entro il 27 novembre 2020 presso La Consolazione E.T.A.B. , piazza Umberto I , n. 6, o tramite posta elettronica alla mail consolazione@email.it oppure alla Pec consolazione@pec.it o altrimenti utilizzando servizi di trasmissione tipo Wetransfer, Jumbomail o servizi analoghi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.