Borsa di studio Nestore Magni e Premio letterario Giacomo Mariotti: ecco i vincitori

La memoria di due illustri personaggi di Castel del Piano rivive nei locali dell'auditorium della Chiesa di San Pio. Parliamo di Nestore Magni, noto maestro elementare di Castel del Piano, e del suo concittadino Giacomo Mariotti, pediatria dell'università di Perugia e per lungo tempo attivo membro nei vari consigli paesani e della Banda di paese. Per il primo è stata istituita la borsa di studio "Nestore Magni" e per il secondo il premio letterario “Giacomo Mariotti”.

La premiazione dei vincitori, a cui sono stati assegnati i due riconoscimenti, si è svolta durante il pomeriggio di domenica 18 giugno alla presenza del consigliere comunale Riccardo Mencaglia che, oltre ad aver portato i saluti del Sindaco Andrea Romizi, ha sottolineato come: “la continuità tra la memoria di cittadini, che hanno inciso profondamente nel cuore di una comunità, e la valorizzazione del talento dei giovani costituisca il fulcro per la crescita umana e sociale dell'intera città”.

Hanno ricevuto la borsa di studio Camilla Liberati, studentessa di 5^ elementare e Carolina Zucchetta, che ha concluso con successo le scuole medie. Balraj Singh è il vincitore del premio letterario "Giacomo Mariotti", individuato come meritevole da una giuria di scrittori. A coordinare la cerimonia di premiazione l'Associazione di Promozione Sociale "Tre Torri" che, dopo la morte di Mariotti, ha ricevuto in dono la sua biblioteca.