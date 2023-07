Presentata la prima edizione della Borsa di studio Gianluigi Ferlin

Cresce la sinergia fra le imprese del territorio e l’Università degli studi di Perugia e l'azienda Sterling, che già da tempo collabora con il mondo accademico, consolida ulteriormente il legame con l’erogazione di due borse di studio per studenti meritevoli.

La borsa di studio porta il nome del fondatore dell’azienda Sterling, Gianluigi Ferlin, venuto a mancare dieci anni fa. Sarà destinata agli allievi del biennio dei corsi di studio di Scienze Farmaceutiche e in Chimica, Biologia e Biotecnologia. Un riconoscimento che provvederà al pagamento delle rette universitarie del biennio di specializzazione.

Il presidente e amministratore delegato di Sterling, Simone Ferlin, nella sede di Solomeo dell’azienda ha dichiarato: “Oggi più che mai è necessario che le imprese guidino lo sviluppo economico esprimendo nelle loro attività i valori che riteniamo debbano essere caratterizzanti del futuro della nostra società. In questo contesto Sterling anche oggi, ricalcando i modi gentili di mio padre, intende ulteriormente rafforzare l’importanza della interazione tra individuo e industria, tra accademia e impresa e il continuo scambio per la crescita di competenze, qualità e valorizzazione del nostro territorio”.

Le parole e le intenzioni di Ferlin sono state rimarcate, durante la presentazione della borsa di studio, da Milena Binacci, HR manager di Sterling, che ha spiegato: “La costruzione di progetti condivisi tra Ateneo, istituzioni e aziende è fondamentale per creare un ponte che unisca il mondo accademico con le imprese del territorio, contribuendo ad attrarre e mantenere giovani talenti. Testimonianza del legame con la nostra Università è il costante rapporto con il servizio di Job Placement dell’Ateneo perugino attraverso il quale abbiamo assunto nel tempo numerosi laureati”.

Il plauso arriva anche da Luigi Vaccaro, professore ordinario di Chimica Organica all’Università degli Studi di Perugia, coordinatore del Dottorato di ricerca nazionale in Catalisi e delegato dell’European Chemical Society e da Antimo Gioiello, professore associato del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia e presidente della Sezione Umbria della Società Chimica Italiana.

“Da molti anni collaboro con Sterling in ricerca e formazione e molti studenti di Chimica sono oggi diventati ricercatori fondamentali in questa azienda - sottolinea Gioiello - mi fa piacere partecipare a questa giornata in cui l’impegno continuo di Sterling per la formazione e la ricerca accademica si concretizza anche nel sostenere economicamente studenti della laurea in Scienze Chimiche”.

La Sterling è stata fondata nel 1976 in Umbria e agli esordi produceva aromi per gli alimenti e per la farmaceutica. Oggi l’azienda ha ampliato il suo ambito e opera nella produzione di principi attivi farmaceutici. Non è un caso se gli studenti, per poter accedere alla borsa di studio, saranno tenuti a redigere un trattato sul tema "Nuovi approcci e nuove tecnologie per la sintesi e la funzionalizzazione di molecole a nucleo steroideo". Inoltre dovranno essere regolarmente in corso e avere una media ponderata di almeno 105.

“L’obiettivo di Sterling oggi - spiega Simone Ferlin - è quello di inaugurare un percorso di crescita duraturo con l’UniPg, facendo in modo che questa prima edizione della Borsa di Studio intitolata a Gianluigi Ferlin, sia solo l’inizio di una collaborazione di lungo termine”.