INVIATO CITTADINO Borgo Bello in strips

Borgo Bello in strips. Le traverse di corso Cavour, punteggiate da una grande mostra open air sul tema del Natale.

L’idea parte dalle menti vulcaniche del fumettologo/fumettista Claudio Ferracci e dell’archeologa/scrittrice Luana Cenciaioli.

(foto Sandro Allegrini)

Il primo è fondatore della Biblioteca delle Nuvole, artista in proprio, motore (mobilissimo) di iniziative che ruotano nel mondo del fumetto, graphic novel, disegno, caricatura… e quanto di più artistico e creativo possa immaginarsi.

Luana è subentrata al mitico Orfeo Ambrosi nella presidenza dell’Associazione Borgo Bello, che ha restituito vita e dignità a questo strepitoso rione perugino: il solo che possa vantare un Museo archeologico (il MANU), un Teatro (Teatro di Sacco), un auditorium (il Marianum di don Francesco Spingola, oggi di Guido Arbonelli), il più antico giardino storico della città (il Frontone), il complesso museale di San Pietro con tesori artistici, architettonici e l’Osservatorio sismologico Bina. Insomma: un concentrato di risorse culturali.

La Cenciaioli è stata, peraltro, direttrice del Manu… e di tanto altro. Dopo il congedo dal lavoro, è fortemente impegnata in attività organizzative finalizzate all’esaltazione della cultura e dell’identità della nostra città.

Era prevedibile che il Natale al Borgo Bello sarebbe stato unico. E, fra le tante iniziative intraprese, l’Inviato Cittadino apprezza particolarmente la mostra “Fumetti di Natale”, curata dalla Biblioteca delle Nuvole. L’evento, che è il primo di questo genere, si dipana fra via Colomba e via Traversa e sta raccogliendo consensi e numerose presenze (foto in gallery) Ci piace dunque segnalarlo all’attenzione dei lettori di PerugiaToday. Con l’invito a recarsi a visitarlo ed apprezzarlo.