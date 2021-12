Borgo Bello. Auguri di Natale al Circolo del Tempobono. Una realtà associativa che resiste alla pandemia. Momenti di socialità conviviale, gioco, conversazione. Queste le armi che hanno consentito di resistere alla solitudine del covid. Occasioni svoltesi nel pieno rispetto delle norme di prudenza e prevenzione. I soci non hanno perso la tradizione degli auguri natalizi. E si sono ancora ritrovati in amicizia e solidarietà. Per la sezione cucina (lavoro volontario!) Maria A. Franca, Iliana, capeggiate da Nella e Maria C.

E poi Luciano (facente funzioni di coordinatore), Claudio, Massimo, Francesco, Calimero (la mascotte dell’Associazione), Monique (la francese, naturalizzata perugina e soprannominata Pompidou), Antonella, Claudia (la “coreografa” degli addobbi e degli apparecchiamenti). Tutti sorridenti, effigiati davanti a un grande quadro che racconta la nostra città, nell’interpretazione coloristicamente gioiosa del Maestro Francesco Quintaliani Tutti in gruppo a ricordarci che l’amicizia raddoppia le gioie e… divide i dolori a metà.