INVIATO CITTADINO Rigenerazione urbanistica al vertice del Borgo d’Oro

Rigenerazione urbanistica al vertice del Borgo d’Oro. Dopo la Casina del Dazio, altre operazioni in atto. Una riguarda un piccolo immobile cielo-terra, poco sopra via Persa. Già, perché “persa”? Non certamente per il collegamento con “persiana”, ché di persiani a Perugia non v’era traccia nell’antico. “Persa” viene probabilmente da “spersa”, a significare “perduta” in quanto si colloca in cima al Borgo.

Ma veniamo al piccolo edificio fatiscente e in predicato di caduta, tanto che la zona era stata transennata.

L’intervento consiste in miglioramento sismico ed energetico, come di solito in questi casi di costruzioni datate e malridotte. La casina si trova in adiacenza ai Lavatoi Liberty degli anni Trenta del Novecento. Il che ne fa una chicca. Tanto che, a intervento concluso, sarà elevato il valore estetico e d’uso di questa minuscola proprietà.