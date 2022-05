Bonus per le bollette di acqua, luce e gas: come fare domanda

Aiuti per le famiglie in difficoltà, nuovo "bonus utenze domestiche". Il Comune di Perugia ha pubblicato l'avviso per l’assegnazione dei contributi per utenze domestiche (gas, luce, acqua) "in favore di persone e famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dall’emergenza covid-19".

"L’intervento - scrive il Comune di Perugia - intende fornire un sostegno economico ai cittadini attraverso l’erogazione di un contributo economico “una tantum” destinato al rimborso delle utenze domestiche (luce, gas e acqua) sostenute nel periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2022. La dotazione complessiva prevista è di 200mila euro".

E ancora: "L’ammontare massimo del contributo concedibile per ciascuno dei richiedenti che sarà ammesso al beneficio è quantificato in base alla composizione del nucleo familiare: 200 euro per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone; 300 euro per i nuclei familiari composti da 3 o 4 persone; 400 euro per i nuclei familiari composti da 5 o più persone".

Il contributo, specifica il Comune di Perugia, "può essere richiesto solo dalle persone in possesso, alla data di pubblicazione dell’avviso, di tutti i seguenti requisiti: avere compiuto il 18° anno di età; essere residente nel Comune di Perugia; essere: cittadino italiano oppure cittadino comunitario; oppure cittadino di Stato non appartenente alla U.E., in possesso del titolo di soggiorno regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi; essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a € 12.000,00; aver sostenuto spese per utenze domestiche (luce, gas, acqua), nel periodo da marzo 2020 a marzo 2022 riferite a contratti di fornitura intestati al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico e riconducibili all’abitazione di residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente, sita nel Comune di Perugia, sia essa di proprietà, in locazione con contratto regolarmente registrato o in comodato d’uso, gratuito o non, regolarmente registrato".

Le domande, evidenzia Palazzo dei Priori, "possono essere presentate entro mercoledì 8 giugno (salvo proroghe) dalla persona in possesso dei requisiti richiesti mediante procedura di istanza on line cui si può accedere o con sistema di identità digitale (spid) o con carta di identità elettronica (cie) o con tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi (cns)". E ancora: "Per informazioni, chiarimenti in merito all’avviso scrivere all’indirizzo mail: bonusutenze@comune.perugia.it o chiamare il numero 075/5773855 nei seguenti giorni ed orari: lunedì dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 10 alle 13, venerdì dalle 10 alle 13. Per difficoltà nell’uso del sistema informatico contattare l’help desk tecnico all’indirizzo mail servizidigitali@comune.perugia.it".