Bonus utenze, rimborsi per le bollette di acqua, luce e gas: gli ammessi e gli esclusi

Bonus utenze, il Comune di Perugia pubblica graduatoria dei beneficiari ed elenco degli esclusi. Il bonus riguarda l’assegnazione dei contributi a titolo di rimborso di parte delle spese sostenute per utenze domestiche (gas, luce e acqua) nel periodo marzo 2020-marzo 2022 in favore di persone e famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dall’emergenza Covid-19. La misura è stata prevista dal D.L. 73 del 25 maggio 2021 “Sostegni bis”.

"Sono 691 i nuclei che accederanno al contributo, in linea con le previsioni dell’amministrazione", scrive il Comune in una nota. Secondo l’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, "una attenzione dell'amministrazione comunale verso tante famiglie che in un momento come questo, caratterizzato dal covid prima e da ulteriori rincari dovuti alla crisi energetica poi, può rappresentare una boccata di ossigeno".