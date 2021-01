Bonus spesa direttamente sul cellulare e per gli acquisti basta la carta d'identità o la tessera sanitaria

Buoni spesa direttamente sul cellulare dei tifernati che hanno subìto una decurtazione del reddito a causa del Covid-19.

Da Lunedì 25 gennaio 2021 basterà la tessera sanitaria per acquistare beni di prima necessità nei negozi convenzionati con il Comune e i cittadini riceveranno direttamente sul cellulare la comunicazione con l’importo a loro assegnato e potranno spendere la somma nei punti vendita aderenti presentandosi con un documento di identità e tessera sanitaria.

I buoni spesa, come i precedenti, sono stati attribuiti, sulla base di un bando che si è chiuso il 6 gennaio. 322 le domande accettate, corrispondenti ad altrettanti accrediti in denaro sul codice fiscale del beneficiario. Collegandosi ad una app il rivenditore verificherà attraverso la tessera sanitaria o il codice fiscale il credito e autorizzerà all’acquisto per un importo equivalente. L’ammontare dei buoni di cui si potrà usufruire va da 130 euro per nuclei famigliari composti da una sola persona a 400 euro per famiglie di sei o più soggetti.

Saranno utilizzabili unicamente per l’acquisto di generi di prima necessità: pane, pasta, cereali, legumi, fette biscottate, biscotti, carni, pesce, prodotti in scatola, latte, formaggi e uova, oli e grassi, frutta, vegetali, sale, zucchero, confetture, miele, caffè, tè, acque minerali, prodotti per l’igiene, personale, prodotti per la pulizia e sanificazione della casa, prodotti alimentari per infanzia. Non potranno essere acquistati alcolici.

L’elenco dei punti vendita aderenti è il seguente: Alimarket Tognaccioli, Conad Superstore, Coop, Coop Minimarket, Eurospin, Farmacia Marco Cima, Farmacia Ortalli di via Moncenisio, Farmacie Tifernati, Gala supermercato di via Angeloni, Centro Belvedere e via Ferrer, e Trestina, Gala Superstore Hurrà, Ristobottega da Romina, Scubidù.