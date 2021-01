Bonus Inps per universitari, oggi al via le domande: cos'è e a chi spetta

Al via dalle ore 12 di oggi (mercoledì 27 gennaio) le domande per il 'bonus universitari' dell'Inps, che attraverso il bando pubblicato di recente attribuisce delle borse di studio per corsi universitari di laurea per l’anno accademico 2018-2019 e per corsi universitari, Conservatorio e Accademie di Belle Arti (2.000 euro) di specializzazione post lauream (1.000 euro).

Il bando (con a scadenza per la presentazione delle domande fissata per le ore 12 dell'1 marzo 2021) è riservato ai figli di: iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale; iscritti al Fondo ex IPOST.

Il bando (scaricalo qui)