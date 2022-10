Bonus per le matricole: 200 euro ai nuovi immatricolati all'Universita per Stranieri di Perugia

Bonus di 200 euro per le matricole che hanno scelto l’Università per Stranieri di Perugia. L'ateneo ha istituito un bando per l’assegnazione di 100 contributi straordinari dell'importo di 200 euro ciascuno per i nuovi immatricolati, la cui scadenza è fissata improrogabilmente al 31 ottobre 2022 prossimo.

Questo contributo va ad aggiungersi alla no tax area, che è stata confermata anche per il corrente anno accademico, e fa parte del progetto di Unistrapg volto ad abbattere gli ostacoli all’inclusione e all’accesso all’istruzione superiore dovuti ad eventuali difficoltà economiche.

Tutte le informazioni utili a compilare la domanda per l’una o l’altra opportunità di contribuzione e scontistica sono reperibili all’indirizzo: