Bonus baby sitter e centri estivi per i figli del personale impegnato nell'emergenza Covid19: arrivano i pagamenti Inps

L’Inps ha messo in pagamento il bonus baby-sitting e quello per i centri estivi per i figli del personale sanitario (e non solo) impegnato nell’emergenza Covid19.

La misura è stata prevista in alternativa ai congedi straordinari per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età previsto, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica da Covid.

Le domande che risultano protocollate e ricevute con riserva di ammissione per il raggiungimento dei limiti di spesa stanziato per il bonus, saranno elaborate e pagate in base all’ordine di arrivo. Mentre le prestazioni di baby-sitter svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.