Bollino rosso sulle strade umbre per il grande esodo estivo

Bollino rosso per le strade dell'esodo che portano fuori (o in) Umbria. Anas stima traffico intenso lungo la rete stradale di competenza Anas a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio

In Umbria ad essere interessate maggiormente dell’incremento di traffico sono in particolare le strade statali 675 “Umbro Laziale”, 75 “Centrale Umbra”, 685 “delle Tre Valli Umbre”, 3 “Flaminia” in prossimità dell’innesto con la statale 77 Foligno – Civitanova Mare. Per snellire il traffico è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, sabato 29 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 30 dalle 7.00 alle 22.00.