"Bolletta Tari consegnata all'indirizzo sbagliato, ho rischiato di non poter pagare in tempo la prima rata"

Bollette Tari, c’è chi le aspetta con ansia per scoprire quanto pagare (fortuna che la tariffa sarebbe diminuita nel tempo facendo la differenziata) e chi le attende con doppia ansia perché non arriva a casa e oggi scade il termine per il pagamento della prima rata.

Un lettore ci racconta il suo caso. Una svista per un’omonimia che nessuno, però, ha verificato, mischiando nomi e dati catastali.

“Io e mio cugino abbiamo lo stesso nome e lo stesso cognome, ma io risiedo a Perugia e lui in comune vicino – ci dice il lettore – Questo fino a qualche mese fa, quando il mio parente si è trasferito nel comune di Perugia”.

L’inghippo burocratico nasce proprio a causa del trasferimento. “La mia lettera con l’avviso di pagamento della Tari è stata mandata a lui, con il suo nome stampigliato sulla dicitura e il suo indirizzo di casa – prosegue il lettore – ma all’interno c’è scritto, logicamente, lo stesso nome che condividiamo, ma l’indirizzo è quello di casa mia. Scorrendo l’avviso, poi, i dati catastali sono quelli di casa mia”.

Una svista che poteva costare una contestazione per il mancato pagamento della prima rata. “È assurdo, fortuna che è stato consegnata a mio cugino, se fosse andata a un’altra persona magari l’avrebbe cestinata – conclude il lettore – Poi vogliamo parlare dei costi? Tra la bollette del 2020 e questa c’è un aumento di 100 euro per gli stessi metri quadri e lo stesso numero di persone che vivono in casa”.