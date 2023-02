INVIATO CITTADINO Sala dei Notari sold out per la presentazione della biografia di Sisto Mastrodicasa

Sala dei Notari sold out per la presentazione della biografia di Sisto Mastrodicasa, padre del consolidamento degli edifici. Un libro di cui abbiamo già parlato (nella rubrica dei libri) su queste colonne in un paio di occasioni e finalmente presentato alla città nella massima Sala istituzionale, alla presenza di un pubblico numeroso e interessato.

Un libro da cui possono trarsi perle di storia e di cultura, ma anche aneddoti, curiosità, spigolature di peruginità.

Fa gli onori di casa e tesse con sapienza la trama dell’evento Massimo Mariani, presidente della Fondazione intestata al nome e alla memoria del grande personaggio ai cui insegnamenti e intuizioni si ispira la scienza del consolidamento. Sebbene con una strumentazione tecnica più evoluta e raffinata, ma senza prescindere da solide fondamenta, gettate da colui che, più di ogni altro, ha saputo ascoltare la voce delle pietre. In quanto, come recita il titolo dell’opera, seppe coniugare “scienza e arte nel dialogo coi muri”.

Non si contano, infatti, gli interventi di rango effettuati su edifici di rilievo storico-monumentale fra i travertini della Vetusta, così come altre in prestigiose location, non solo locali.

Stefano Vicarelli, autore poligrafo, nonché compaesano del personaggio (nato da famiglia umile, sebbene nutrice di personaggi di primo piano, in quel di Ponte Felcino), delinea sommariamente la genesi e gli step della sua complessa e articolata ricerca.

La rigorosa metodologia di indagine storica viene messa in evidenza dall’assessore Leonardo Varasano, che di storia ne sa e che dipana la matassa del contesto politico e sociale in cui visse e si formò Mastrodicasa.

Si sofferma sulla vicenda editoriale Gianluca Galli, patron della Morlacchi, dalla cui factory è uscita la prestigiosa opera. Nella collana Umbri, fondata e diretta Sandro Allegrini. Che racconta la storia della pubblicazione e il suo inserimento in collana, in riferimento ad esperienze di amicizia sia con l’autore che con Massimo Mariani, primo e persuaso sponsor dell’iniziativa.

A seguire, gli approfondimenti con due straordinarie lectiones magistrales di Antonio Borri e Francesco Ventura.

Per le conclusioni di Gianluca Fagotti, presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, di Marco Petrini Elce, Presidente Ordine degli Architetti, e di Emanuela Speranzini dello Studium perusinum.

Una giornata memorabile per un personaggio memorabile. La cui memoria è appunto stata inserita nella collana Umbri il cui motto guida è “Per non dimenticare”.