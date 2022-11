Tavernelle, una giornata di gioco ed esperienze per i bimbi dell'asilo alla scoperta dell'olio e degli ulivi

Una giornata ricca di opportunità ludico-esperienziali per i bambini iscritti al nido d’infanzia intercomunale Piccole Impronte di Tavernelle, chiamati alla scoperta dei frutti stagionali della natura, in particolare dell’ulivo e dell’olio, durante la mattina di mercoledì 9 novembre, grazie alla grande disponibilità dell’azienda agraria Tiberi di Montepetriolo.

Il servizio del nido d’infanzia, afferente alla Rete Lilliput e gestito da Polis Cooperativa Sociale, favorisce iniziative similari all’interno del territorio, per far sì che diventi sempre più “aperto al quartiere”. In questo modo supporta il bambino nella costruzione della propria identità, aiutandolo a costruire un senso di appartenenza alla comunità più ampia in cui vive con la sua famiglia.

Per i piccoli fruitori del servizio significa, in questo specifico caso, vivere una mattina in cui potranno scoprire il prezioso frutto verde, raccoglierlo e gustarlo. Un’occasione stimolante da un punto di vista sensoriale e ludico, ma anche di immersione in un’importante occasione per osservare l’ambiente e le sue trasformazioni legate alla stagionalità.

“L'azienda Tiberi è gestita a livello familiare da 4 generazioni ed è proprio nella nostra filosofia cercare di coinvolgere i nostri figli nelle nostre attività come la vendemmia o la raccolta delle olive perché crediamo che renderli partecipi del nostro lavoro, e crescerli a contatto con la natura possa rappresentare per loro un sano punto di partenza per la scoperta del mondo!”.