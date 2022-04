Fiocco rosa all’Ospedale di Perugia, Viola vuol vedere il mondo e nasce nel parcheggio del Pronto soccorso. La madre, accompagnata in auto dal marito, non ha fatto in tempo ad entrare in Ospedale e ha dato alla luce una bambina aiutata dall’equipe di infermieri e medici del Pronto soccorso.

Nella serata di ieri, venerdì 15 aprile, intorno alle 20.15, nel parcheggio interno del Pronto soccorso è venuta alla luce una bambina di 2 chili e 560 grammi. La madre, una giovane donna perugina, è stata accompagnata in auto dal marito, ma non ha fatto in tempo ad entrare in Ospedale che ha partorito nel parcheggio, assistita da un’equipe di medici e infermieri.

È stato un infermiere del 118 il primo ad accorrere in aiuto alla madre ed allertare i colleghi del Pronto soccorso. A far nascere la bimba sono state le infermiere e il medico dell’emergenza di turno che ha assistito al parto. Madre e figlia, una volta stabilizzate in Pronto Soccorso, sono state trasferite nei reparti di Ostetricia e Ginecologia e Neonatologia.

La piccola, di nome Viola, è stata presa in carico dalla struttura complessa di Neonatologia e Unità di Terapia Intensiva Neonatale, mentre la madre, dopo il parto, è stata assistita dalla ginecologa di turno insieme alle ostetriche. Entrambe le pazienti sono in buona salute.

Il padre della bambina ha ringraziato gli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.