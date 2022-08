La prima 'big bench' dell'Umbria: ecco dove si trova la panchina gigante

Inaugurata la prima "big bench" dell'Umbria. La panchina gigante si trova a Colle Umberto, a pochi chilometri da Perugia, nel mezzo di un oliveto secolare che si affaccia su campi e vigneti della valle del Rio Caina.

L'installazione, spiega una nota, "è stata costruita sul progetto del designer statunitense Chris Bangle, ideatore di questa attrazione, nota sia in Italia, specialmente nelle Langhe piemontesi, che in tutta Europa. Ad oggi vi è una vera e propria community, la Big Bench Community Project, che contribuisce a sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane nei luoghi in cui vengono posizionate queste grandi panchine fuori scala".

E ancora. "Le persone - continua la nota - durante le loro escursioni vanno alla ricerca di queste mirabili opere d’arte, sempre poste in luoghi con panorami spettacolari. Ogni visitatore inoltre può dotarsi di un “passaporto” che viene timbrato ad ogni visita di una nuova panchina per rendere ancora più riconoscibile e speciale la sua escursione".