A Perugia c'è una Biblioteca internazionale unica

Una biblioteca internazionale unica in Umbria, ricca di pubblicazioni – anche in lingue di minor diffusione – specializzate in traduzione, interpretazione e linguistica. È la biblioteca “Giampiero Rocca” della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia, a Case Bruciate, una “biblioteca di nicchia – come sottolinea Lorenzo Lanari, direttore didattico dell'Istituto perugino – che è un fiore all'occhiello per la città, perché raccoglie un patrimonio in gran parte introvabile nelle altre biblioteche della regione e particolarmente raro anche nel resto del Paese”.

Gli scaffali accolgono storici titoli che riguardano l'apprendimento della lingua, come l'English for you - Corso di Lingua Inglese, di Carpanini, che è degli anni '60, oppure il Dizionario italiano-tedesco, tedesco-italiano di Rigutini e Bulls, che è degli inizi del XX secolo.

Ancora, numerosi volumi di letteratura in lingua originale o tradotta (specialmente francese) e di linguistica, sia italiana che nelle diverse lingue. E poi libri di lingua e linguistica cinese, araba, russa e giapponese.

Dei 2000 volumi archiviati nei locali della biblioteca oltre la metà sono infatti dedicati ai diversi ambiti della mediazione linguistica, rendendola così un punto di riferimento per chi vuole conoscere e approfondire o già esercita le diverse professioni ad essa collegate. Utilizzata anche come aula studio dagli studenti della Facoltà perugina, la Biblioteca internazionale “Giampiero Rocca” è quindi anche frequentata da appassionati e addetti ai lavori che possono accedere su prenotazione, consultare e richiedere i libri in prestito anche tramite il servizio interbibliotecario regionale. Proprio recentemente, infatti, la Biblioteca – intitolata da Catia Caponecchi, direttrice dell'Istituto perugino, a Rocca, fondatore nel 1976 della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – è stata inserita nel registro OPAC della Regione Umbria.