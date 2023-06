Bevagna in lutto, è morta suor Giulia Romandini

Bevagna in lutto. Il Comune, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte di madre Giulia Romandini, superiora generale delle Oblate Sacra Famiglia. Il funerale si è svolto nella giornata di lunedì 25 giugno nella parrocchia del Santissimo Crocifisso di via Bravetta, a Roma.

"Suor Giulia è stata, per molti anni, un punto di riferimento per la formazione dei giovani di Bevagna ed era molto conosciuta in città per il suo servizio svolto sempre con grande fede e amore - scrive il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa - . Suor Giulia ha accolto intere generazioni prima nell'asilo nido, quindi nella scuola d'infanzia, aiutando numerose famiglie. Ha gestito anche la scuola dell'infanzia di Cantalupo, rispondendo alle esigenze dell'intera comunità bevanate. Per molti anni ha diretto il collegio delle Oblate e ha preparato i nostri bambini a ricevere i sacramenti – ricorda il sindaco Falsacappa -. Oltre a quest'opera di vicinanza alla comunità bevanate, il suo ruolo a Roma, dove le Oblate della Sacra Famiglia dirigono la scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori, è anche di vicinanza ai senzatetto e molte volte i nostri scout vi sono andati a fare servizio. Sicuramente Bevagna – conclude il sindaco - ha perso una persona che è stata molto legata al nostro paese e che ci ha insegnato a pensare agli altri con generosità".