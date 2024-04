Paolo Taticchi, il professore perugino premiato alla Berkeley University

Il riconoscimento conferito al perugino Paolo Taticchi, con il premio Stefan A. Riesenfeld Memorial, rappresenta un traguardo di notevole importanza nel panorama del diritto internazionale e delle discipline correlate. Il premio, assegnato dall’Università di California, Berkeley, è un simbolo di eccellenza accademica consegnato a coloro che hanno contribuito a fornire, attraverso il proprio lavoro, un contributo sociale positivo a livello mondiale.

Taticchi è professore di strategia aziendale e sostenibilità presso la School of Management dell’University College London.

Il primo cittadino Andrea Romizi, ha pubblicato la notizia sulla sua pagina Facebook, scrivendo: “Il conferimento di questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza di Taticchi all'interno di una cerchia ristretta di leader globali, riconosciuti per il loro significativo contributo nell’avanzamento della società e del business. - continua Romizi - Siamo veramente orgogliosi di questo grande successo di Paolo. Un successo che porta in alto il nome di Perugia e della sua comunità”.

Come spiegato dal sindaco tra i vincitori precedenti del premio figurano personaggi di spicco come Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace, Louise Arbour, ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, e Alejandro Jara, ex Vice Direttore Generale della World Trade Organization.