Beni all'incanto: dalla poltrona da barbiere ai quintali di filati e maglieria, l'elenco delle aste giudiziarie

Alberi di Natale in plastica, maglieria e filati, una poltrona da barbiere e anche una Morgan. Oltre al consueto elenco di abitazioni, magazzini, macchinari industriali, l’ Istituto vendite giudiziarie di Perugia ha pubblicato l’elenco dei beni all’asta, tra cui figurano alcuni pezzi singolari.

Con una base di partenza di 167.171 euro va all’asta un lotto unico a corpo di 219.000 articoli di merceria varia, e di 241 beni costituenti gli arredi, le attrezzature ufficio e la scaffalatura, atte all'esercizio di una attività di commercio all'ingrosso di articoli per merceria e sartoria varia.

Per chi sogna un ufficio in stile Boss Hogg della serie Hazzard, c’è anche una poltrona da barbiere da ricercare in un lungo elenco di beni a partire da 1.800 euro.

Con una base d’asta di 7mila euro è stato pubblicato il bando per la vendita di 90 alberi da 180 centimetri modello Pino Imperiale e 80 modello Pino Verde Sottile da 180 centimetri.

Offerta libera per 1.833 chilogrammi di filati vari misti, cachemire, filati lana, pura lana, lino, cotone/seta, filati pregiati.

Ancora filati e maglieria per l’asta che parte da 1.360 euro e che comprende 1.910 capi di maglieria e 448,10 chilogrammi di filati vari.

L’asta di una Morgan alimentata a benzina, cilindrata 1597 centimetri cubici, immatricolata nel 1985, parte da 27.500 euro.