INVIATO CITTADINO Mal di gola senza preoccupazioni. C’è San Biagio che protegge. E, se hai lo smartphone…

San Biagio. Un santo martire appartenente alla categoria dei 14 cosiddetti “santi ausiliatori”, ossia quelli invocati per la protezione contro le malattie di una certa parte del corpo.

Mal di gola? Niente preoccupazioni: c’è San Biagio che protegge. E, se hai lo smartphone…

Il ruolo di protettore della gola si estende al naso e alle vie aeree superiori. Per cui Biagio è considerato anche patrono dei suonatori di strumenti a fiato (ma anche di predicatori, politici, cantanti, grandi parlatori).

La novità dello smartphone. Il santo armeno è stato di recente individuato come protettore dello smartphone. Il nesso va ricercato nel fatto che il telefonino è uno degli oggetti più amati dagli italiani e che è la voce il mezzo attraverso cui comunichiamo. Da qui la chiamata in causa del santo protettore di gola e corde vocali.

Quale il miracolo riferito alla figura del santo? Quello di aver liberato la gola di un bambino da una lisca di pesce che lo soffocava. Che l’evento sia vero o meno, la fama di questo santo è principalmente dovuta a tale credenza.

Feste e celebrazioni in Umbria. Nella località di San Biagio (comune di Marsciano) si tiene la festa con relativa celebrazione liturgica. Oltre che a San Biagio, è festa grande a Cannara, a Monteleone di Spoleto, a Pissignano (Campello sul Clitunno).

Curiose le modalità secondo le quali si svolge la benedizione. Il sacerdote incrocia due candele poste davanti alla gola del fedele. Il rituale è quasi pagano e la forma dell’incrociare qualcosa per esorcizzare il male è comune ad altri costumi di carattere antropologico, fin dall’evo antico.

Il soggetto “benedetto” deve recitare la preghiera dedicata al santo. Non è infrequente l’unzione della gola col crisma benedetto. Un tempo venivano consacrate anche le bestie e le biade. Lo scopo era quello di evitare che un frustulo acuminato di foraggio ferisse la gola delle bestie da lavoro.

Chissà se oggi, causa pandemia, le unzioni col crisma verranno effettuate?



Un po’ d’autobiografia. Ringrazio san Biagio o… la Coca Cola? Sono stato personalmente ‘miracolato’ da San Biagio e… dalla Coca Cola. Alcuni anni fa mi si conficcò in gola una spina di alice. Un otorino cercò inutilmente di liberarmi da quel problema doloroso e rischioso: mi spiegò che potevano venirmi ascesso e febbre alta. Andò giù con una pinza, ma la lisca era conficcata in basso e pareva irraggiungibile. Una paura e un dolore che non vi dico! Nominai il santo ricordando che in alcuni luoghi si distribuisce il “pane di San Biagio” perché, oltre che estrarre la lisca, la leggenda vuole che il santo avesse consigliato di far mangiare al bambino della mollica di pane per tirar via dal palato la spina. Ma il medico (‘negazionista’ di santità) mi suggerì di bere Coca Cola. Pare che quella bibita, con la sua sollecitazione friccicosa, possa favorire il distacco del corpo estraneo. Sta di fatto che il problema si risolse da sé. Non so se ringraziarne San Biagio o la Coca Cola. Certo è che mi raccomando al primo dei due. Che mi ha protetto da quando cantavo da rockettaro ai decenni di insegnamento.