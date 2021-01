Befana solidale della lega di Deruta-Torgiano-Collazzone: calze per i bambini delle case famiglia del territorio

Befana solidale della sezione lega di Deruta, Torgiano e Collazzone: donate calze per i bambini in difficoltà ospiti delle case famiglia. Il commissario Luciano Capoccia insieme ai referenti comunali Adelio Menculini e Goffredo Pucci, alla Lega giovani e alcuni iscritti della Lega con cuore e passione hanno messo in campo una nuova iniziativa per portare un sorriso e un momento di gioia e di condivisione per tanti bambini che sono lontani dalle loro famiglie e meno fortunati.

Nel pomeriggio del 6 gennaio il gruppo della Lega ha consegnato le calze della Befana e un pacco alimentare ai giovani ospiti delle case famiglia del territorio, un gesto di vicinanza e solidarietà in questo periodo particolare.

“Fare buona politica per la Lega significa anche aiutare le persone che sono in difficoltà – ha spiegato Luciano Capoccia – L’idea di donare le calze della Befana ai bambini delle case famiglia è nata nel corso di una riunione di partito della sezione ed è stata accolta con entusiasmo da tutti. Il momento della consegna ci ha molto emozionato vedendo l’entusiasmo dei bambini che ci hanno accolti con grandi sorrisi nel ricevere la calza”.