Gualdo Tadino celebra il beato Angelo, il vescovo Sorrentino: "Ci insegna il vero senso della vita"

Gualdo Tadino festeggia il suo patrono, il beato Agnelo, e il Comune assegna a tutto il personale del Distretto sanitario locale, avamposto fondamentale della lotta al Covid-19.

"Il beato Angelo ci ricorda che per noi cristiani il senso profondo della vita è Colui che ci ama, ci protegge, ci ha creato, ci accompagna e ci aspetta - ha detto il vescovo della diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino - Questa lunga storia di pandemia che ci sta mettendo tutti alle corde, in questo territorio giunge dopo un’altra lunga storia di sofferenze sociali a causa della mancanza di lavoro ed altro è davvero qualcosa che su ciascuno di noi può costituire un macigno che ci fa sentire davvero oppressi incapaci di difenderci e di camminare".

I vescovo ha ricordato come il beato Angelo sia "andato da Gesù per trovare il mistero, il senso della sua vita, la gioia di vivere, il suo futuro. La sua è stata la scelta vincente che ancora oggi ci convoca qui per una riflessione. Una riflessione adatta alle condizioni che stiamo vivendo in questo periodo".

Dal beato Angelo si può "apprendere come rendere questa vita una vita significativa", senza farsi travolgere "dalle parole che vengono dagli altri da non avere più il tempo e la voglia di riflettere, di porci i problemi essenziali della vita, quelli del senso della vita. Il beato Angelo ci ricorda che per noi cristiani questo senso si è svelato".

Al termine della celebrazione eucaristica all’interno della cattedrale il Premio Beato Angelo 2021 è stato consegnato a tutto il personale del Distretto Sanitario locale, avamposto fondamentale della lotta al Covid-19.

La Basilica concattedrale rimarrà aperta fino alle ore 20 di oggi e domani, sabato 16 gennaio, alle ore 18 Ufficio delle sante messe per i soci vivi e defunti della Pia Associazione del Beato Angelo.