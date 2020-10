Battuta di caccia in città per allontanare i cinghiali, Pavanelli (M5s): "Nessuna comunicazione ufficiale ai cittadini"

La notizia di una battuta di caccia per allontanare i cinghiali in zona Santa Margherita, da San Girolamo fino alla all’area verde, è arrivata direttamente alle orecchie della senatrice pentastellata umbra, Emma Pavanelli. Un tam tam ufficioso, ribalzato di bocca in bocca.

“Non voglio entrare nel merito di questo tipo di attività, regolarmente autorizzata dalle istituzioni ma, mi chiedo, come mai il Comune di Perugia non abbia avvertito i residenti della zona, invitandoli a prestare massima attenzione durante la battuta di caccia – chiosa la senatrice - Sarebbe bastata una telefonata, una Pec, una comunicazione porta a porta e invece l’informazione non ufficiale è stato un passaparola con l’invito ai cittadini di non fare passeggiate soli o con cani nelle campagna circostante”.