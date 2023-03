INVIATO CITTADINO Giuseppe Battiston sbanca il cinema Sant'Angelo

Al cinema comunale S. Angelo sbanca Giuseppe Battiston. Accolto con ovazioni il suo film “Io vivo altrove”.

A fargli festa un pubblico numeroso come non mai. Insieme a Mauro Gatti, gestore per Cinegatti, al critico e storico del cinema Fabio Melelli, a Daniele Corvi di Umbria Film Commission.

(foto Sandro Allegrini)

Battiston affabula per gli spettatori dello spettacolo delle 18:30, fermatisi per ascoltarlo, e introduce l’evento per quelli delle 21:00.

In attesa di entrare, parla con l’Inviato Cittadino che gli cita il successo raccolto dallo spettacolo al Morlacchi in cui l’attore impersonava il mitico Churchill.

Battiston ricorda che sarà al Ronconi di Gubbio col suo ultimo spettacolo.

Il film racconta una vicenda sentimentale toccante, con un velo di nostalgia per un mondo irrimediabilmente scomparso. In cui il cuore si apre alla speranza coltivando il rispetto per la natura e l’amicizia tra esseri umani.

Battiston dichiara di essersi ispirato a uno spunto offerto dal racconto di Gustave Flaubert “Bouvard e Péchuchet”, in cui lo scrittore francese si propose di redigere un giocoso inventario della stupidità umana. Ma i personaggi di Battiston sono tutt’altro che “stupidi”, avendo dalla loro il candore di un animo generoso.

Numerose le domande all’autore. Che ha risposto con arguzia e simpatia. Riferendo aspetti inediti della preparazione di attori e tecnici. Per la realizzazione di un prodotto di vaglia.

Poi i discorsi da cinefili raffinati con riferimenti al cinema di Mazzacurati, non meno che a quello di Orson Welles e Ken Loach. Il pubblico autoselezionato dimostra di gradire e interroga.

Motivo di sorpresa e ammirato spiazzamento per Battiston: il sapere enciclopedico del nostro Melelli che non ha mancato di stupirlo, menzionando precedenti e produzioni certamente ignote al grosso pubblico.