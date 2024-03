Bastia Umbra, completato il nuovo parcheggio da 42 posti

Il Comune di Bastia Umbra annuncia con una nota che "è stato completato in questi giorni il nuovo parcheggio comunale su Via Madonna di Campagna che ospita 42 auto, ha posti riservati a disabili e nuove luci a Led". E ancora: "Ora - aggiunge il Comune - si procederà con la variante per realizzare anche il passaggio pedonale rialzato che consentirà di far attraversare in sicurezza i pedoni per dirigersi sulla parallela pista ciclabile".