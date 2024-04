Bastia Umbra in lutto, è morta Nicoletta Cozzali

Bastia Umbra piange la scomparsa di Nicoletta Cozzali, storica imprenditrice nel settore moda spose.

"Una attività - scrive il Comune - che in tanti decenni di vita ha portato notorietà alla nostra città in ambito regionale e non solo. Tutti hanno un motivo per ricordare Nicoletta, per l’attività che seguiva in prima persona, ma anche impegnata nelle sfaccettature bastiole della festa, delle associazioni e nella condivisione delle attività artistiche del marito Giuliano Monacchia che l’aveva lasciata ormai da alcuni anni. Recentemente aveva collaborato alla realizzazione di apprezzate mostre di pittura con opere di Giuliano".