Carnevale perugino, il Bartoccio festeggia con un programma tutto online i suoi 500 anni

L'emergenza sanitaria da Covid-19 stravolge il carnevale perugino e le sue Giornate del Bartoccio. Un appuntamento diventato tradizionale, che si ripete infatti da dieci anni, e che quest’anno assume particolare rilevanza perché celebra i cinquecento anni della maschera del Bartoccio, comparsa per la prima volta in un testo del 1521.

Il programma di quest'anno prevede una serie di iniziative, che si svolgeranno tutte in rete su Youtube, sulla pagina Facebook del Bartoccio e sulle pagine e gruppi collegati: ogni giorno, secondo il calendario programmato, appariranno le iniziative e i video delle Giornate.

Le Bartocciate saranno ancora una volta il punto di forza della manifestazione: infatti aprirà le Giornate la ormai tradizionale Gara di Bartocciate, che vedrà sfidarsi le composizioni pungenti e graffianti tra le quali sarà proclamata la Bartocciata dell’anno 2021, e inoltre Graziano Vinti impersonerà il Bartoccio e leggerà la bartocciata-appello che ogni anno la maschera indirizza ai Perugini.

Una concisa rivisitazione storica delle vicende del Bartoccio sarà offerta nella “visita guidata”, ovviamente virtuale, alla mostra L’immagine del Bartoccio. E per celebrare il primo Bartoccio, il villano arguto e allusivo, i lettori del Circolo di Perugia della LaAV (Lettori ad Alta Voce), con Daniela Albanese, Carlo Floris, Monica Lipari, Ada Marchesini, Enrico Masciolini, Graziano Vinti, interpreteranno alcuni divertenti dialoghi e strambotti della Veglia Villanesca, scritta da Francesco Fonsi nel 1521.

Una particolare attenzione sarà dedicata al ricordo di tre persone, purtroppo scomparse, che hanno accompagnato e sostenuto le iniziative della Società e delle Giornate del Bartoccio in questi dieci anni: il disegnatore e fumettista Marco Vergoni, l’attore e scrittore Valter Corelli e il pittore e cultore di musica popolare Giuseppe Fioroni; a loro saranno dedicati ricordi, episodi, immagini, video.

Per mantenere viva la tradizione dei burattini del Bartoccio, Mario Mirabassi non ha rinunciato a realizzare un nuovo spettacolo, che sarà anch’esso trasmesso in rete, dal titolo allusivo: Il Bartoccio e il Bell’Addormentato in Comune; a cosa o a chi poi alluda, lo lasciamo in sospeso, e si capirà guardando il video; ma si può star certi che il graffio della satira si farà sentire…

Il manifesto, che quest’anno è stato disegnato da Chiara Galletti, affermata disegnatrice e illustratrice, che con il suo stile raffinato ci ha dato una nuova immagine del Bartoccio e della Rosa che ballano il trescone.