Perugia, ufficiale: Baracconi prorogati, la nuova data di chiusura del Luna Park

Una settimana in più di Baracconi a Pian di Massiano. Arriva la decisione del Comune di Perugia. La Giunta Romizi, su proposta dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, ha esteso la durata del luna park fino al 14 novembre. "Concedendo una settimana di proroga, l’esecutivo ha accolto la richiesta avanzata dalla commissione organizzativa interna della manifestazione", sottolinea Palazzo dei Priori.

“L’amministrazione comunale – come spiegato dall’assessore Pastorelli - ha tenuto conto dello stop imposto nel 2020 al luna park dalla pandemia ancora in corso e delle ripercussioni negative che l’inattività ha avuto sul settore dello spettacolo viaggiante. Questo prolungamento potrebbe inoltre fornire lo spunto per dedicare ulteriori giornate gratuite sui giochi, oltre a quelle già previste, alle persone fragili che più hanno sofferto gli effetti delle restrizioni e alle categorie che sono state in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, come personale sanitario e Croce Rossa”.

Il provvedimento, spiega una nota di Palazzo dei Priori, "è stato adottato anche alla luce del nulla osta della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Fino al 14 novembre restano quindi valide le concessioni di suolo pubblico e le autorizzazioni già rilasciate ai richiedenti fino al 7 novembre, a condizione che siano garantiti l’invarianza degli allestimenti e il rispetto di tutte le prescrizioni già impartite. La proroga comporterà l’occupazione per un’ulteriore settimana di una parte di Piazza Umbria Jazz, per la presenza delle attrazioni, e del piazzale P4 per lo stazionamento delle roulottes degli operatori, nonché l’interdizione della circolazione su via Meazza per la presenza di alcune attrazioni. Dopo il 14 novembre, gli operatori provvederanno allo smontaggio delle strutture in modo tempestivo per restituire quanto prima le aree interessate alla fruibilità della città".