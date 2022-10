INVIATO CITTADINO Sono tornati i baracconi, come a Perugia si chiama il Luna Park. Ecco perché

Sono tornati i baracconi, come a Perugia si chiama il Luna Park. Ecco perché.

Per noi perugini il termine è inequivocabile e si lega al passato. A quando, insomma, le condizioni abitative temporanee dei giostrai non erano di certo quelle di oggi. E anche gli stessi giochi si tenevano ordinariamente all’interno di baracche in legno. Dunque, “baracconi” nel doppio significato di stand e di abitazione dei giostrai.

Dei primitivi giochi, come la giostra, esistevano sin dall’antico. Per non parlare dell’esposizione di fenomeni e mostruosità (artefatte, s’intende!). Ricordo la “donna-cannone”, la donna barbuta (vedi il film di Marco Ferreri), nani o storpi. Si pagava il biglietto per entrare, altrimenti non si poteva godere della vista o della prestazione.

Alcuni “baracconi” venivano a Perugia in concomitanza con la Fiera dei Morti. Rapporto cronologico in parte ancora esistente. In quell’occasione, il Comune offriva, agli ambulanti, magazzini per riporre le merci e “baracche”, ossia luoghi di accoglienza per ospitarli. Uno di questi fondachi era in via Ritorta dove i bassorilievi di un portale vi alludono chiaramente.

Qualcosa di simile accadeva coi teatranti, ospitati nelle parti basse del teatro, dove cucinavano e dormivano. Circostanza che si potrà verificare a giorni, in occasione della visita al Morlacchi per la presentazione del restauro (torneremo con appositi servizi).

I titolari montavano casette provvisorie, in cui venivano ospitate le relative famiglie, arrivando qualche giorno prima dei giochi veri e propri. Da qui l’espressione “ènn arivati i baracconi”, per indicare il montaggio di tende e casupole provvisorie cui avrebbe fatto seguito l’installazione dei giochi veri e propri.

La sede dei “baracconi” residenziali era prossima ai giochi, anche per una questione di comodità degli addetti e delle loro famiglie.

È da chiarire che i girovaghi erano generalmente considerati dei poco di buono, dediti all’arte di arrangiarsi. Si trascinavano dietro una scia di lestofanti imbroglioni, borseggiatori. Tanto che l’espressione “ènn arivati i baracconi” era da intendersi come un mettere in guardia contro furti e intrichi. Ben diversamente dalla visione imprenditoriale odierna.

A Perugia il Luna Park (come anche la Fiera dei Morti) ha cambiato varie sedi. Personalmente li ricordo a Piazza d’Armi (Partigiani) e in piazzale Europa. Prima di trovare sede definitiva al Pian di Massiano.