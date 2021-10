Baracconi a Perugia, si va verso la proroga: "Stiamo valutando il prolungamento"

Si va verso la proroga di una settimana per i 'Baracconi', storico Luna Park di Perugia tornato in questo 2021 dopo lo stop dello scorso anno causato dall'emergenza coronavirus. In programma a Pian di Massiano fino al 7 novembre con le sue oltre 120 attrazioni, il parco giochi potrebbe invece restare fino al 14.

“L’amministrazione comunale sta valutando con attenzione questa opportunità di proroga - ha detto oggi l'assessore Clara Pastorelli, durante la mattinata trascorsa ai 'Baracconi' con i ragazzi dei centri per persone disabili -, che può rappresentare un modo per andare incontro alle necessità dei titolari delle attrazioni tra i più colpiti e penalizzati dalla pandemia. Questo prolungamento potrebbe fornire lo spunto, peraltro, per dedicare ulteriori giornate sia alle persone fragili che maggiormente hanno sofferto gli effetti delle restrizioni, sia a quelle che sono state in prima linea nella battaglia contro il Covid-19”.