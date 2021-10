"Baracconi", scatta l'ordinanza comunale: divieto di vendita di bevande alcoliche fino a 5 gradi e di bottiglie in vetro e lattine

Bevande alcoliche con più di 5 gradi? Vietate. Bottiglie e contenitori in vetro o metallo? Vietati. Scattano da sabato, con l'inaugurazione dei Baracconi, o come si dice adesso del Luna Park, i divieti stabiliti con l'ordinanza del sindaco Romizi e in vigore dal 9 ottobre al 7 novembre, riguardanti le limitazioni alla vendita di bevande alcoliche ed in contenitori di vetro e lattine.

L'ordinanza prevede il divieto per gli operatori commerciali autorizzati a svolgere la propria attività nell’area destinata a parco di divertimento, il divieto di vendita di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico nonché il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici.

Divieto anche per i titolari di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e distributori automatici, operanti presso l’area commerciale della stazione minimetrò denominata “Pian di Massiano”, il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici (lattine).

Il provvedimento è la diretta conseguenza delle indicazioni fornite dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: "la distribuzione delle bevande, con gradazione alcolica non superiore ai 5 gradi sarà consentita solo in bicchieri di plastica, con divieto assoluto di utilizzazione di bottiglie di vetro e lattine; a tal proposito il Comune di Perugia emanerà apposita ordinanza dandone comunicazione alla Prefettura ed agli organi di polizia".