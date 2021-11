Baracconi, dai giostrai un grazie speciale per gli 'eroi' della pandemia: giochi gratis per due giorni

Un segno di gratitudine per tutto quello che hanno fatto durante questi difficili mesi segnati dall'emergenza coronavirus. È quello che i giostrai dei 'Baracconi', il tradizionale Luna Park di Perugia, hanno voluto mostrare nei confronti del personale sanitario dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, della Usl Umbria 1, della Croce Rossa e della Protezione civile perugine. A loro e alle loro famiglie infatti, apriranno gratuitamente le porte del parco giochi dalle ore 15 alle ore 20 nelle giornate di domani (mercoledì 10 novembre) e giovedì (11 novembre).

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta questa mattina presso il Santa Maria della Misericordia alla presenza di Luca Merli (assessore comunale alla Sicurezza), Luca Coletto (assessore regionale alla Salute), Patrizia Moretti (presidente provinciale della Croce Rossa, Cristina Clementi (direttrice amministrativa dell’ospedale) e Vincenzo La Scala (presidente dei giostrai). Nel corso dell’incontro i giostrai hanno anche regalato un monitor alla Croce Rossa.

“L’anno scorso, con estremo rammarico visto che ciascun perugino è molto legato ai Baracconi e viceversa, i giostrai non hanno potuto lavorare a Perugia - ha ricordato Merli -, ma abbiamo scelto comunque di ospitarli a Pian di Massiano come segno di solidarietà. Sono stati due anni di emergenza sanitaria difficilissimi per tutti, ma oggi, con soddisfazione, possiamo dire che i baracconi sono tornati con le loro luci, i rumori, e i colori, ma soprattutto con le famiglie ed i bambini. Nell’edizione del 2021 abbiamo nuovamente respirato un pizzico di normalità, con l’auspicio di poterci riprendere al più presto le nostre vite pienamente”.

Merli ha sottolineato inoltre con soddisfazione come i gestori del luna park abbiano saputo creare delle relazioni e degli affetti stretti con la nostra comunità, un legame indissolubile confermato dall’iniziativa che oggi viene presentata. Infine l’assessore ha inteso ringraziare il personale sanitario, la Croce Rossa, la Protezione civile per il lavoro incessante di questi mesi, sempre portato avanti con impegno e dedizione.

Anche Coletto ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa che va a premiare gli sforzi profusi nella loro attività dai sanitari. Ciò a conferma del legame che sussiste tra i giostrai e la città di Perugia. Nel ringraziare il personale sanitario per l’impegno manifestato per tutto il corso della pandemia, l'assessore regionale alla Salute ha rivolto un invito alla cittadinanza a vaccinarsi per sconfiggere definitivamente il covid-19.

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato infine La Scala: “Il nostro - ha detto presidente dei giostrai - vuole essere un grazie rivolto a tutti coloro che hanno messo la vita durante la pandemia. A tutte queste persone vogliamo donare del divertimento ed un sorriso: quel sorriso che per troppo tempo vi è stato negato”. Ai giostrai è stato rivolto dallo staff dell’ospedale, di Asl, della Croce Rossa e della protezione civile un ringraziamento per questo gesto, non scontato, che commuove e che va apprezzato.

In particolare la dottoressa Clementi ha voluto ringraziare a nome di tutti i sanitari per l'iniziativa i giostrai ed il Comune di Perugia, ricordando come i Baracconi siano un appuntamento ormai storico e molto sentito dai cittadini. “Un bel gesto di vicinanza ai nostri operatori sanitari”. L’ingresso per le categorie sopra citate nei due giorni previsti dalle 15 alle 20 sarà gratuito con presentazione del badge.