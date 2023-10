Baracconi, la festa a Pian di Massiano continua: prorogata la chiusura, la nuova data

Avanti con i Baracconi. La giunta Romizi, su proposta dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, ha approvato la proroga della permanenza del luna park a Pian di Massiano fino al 19 novembre.

La proroga, specifica il Comune di Perugia in una nota, "che diventerà effettiva solo dopo il rilascio del nulla osta da parte della competente commissione di pubblico spettacolo, comporterà l’occupazione per un’ulteriore settimana di una parte di Piazza Umbria Jazz, per la presenza delle attrazioni, e del piazzale dell’Imbattibilità per lo stazionamento delle roulottes degli operatori nonché l’interdizione della circolazione su via Meazza per la presenza di alcune attrazioni".

"Abbiamo accolto con favore la richiesta avanzata dagli operatori – spiega l’assessore Clara Pastorelli – perché rappresentano ormai un punto di riferimento per Perugia a cui sono saldamente legati da un rapporto pluriennale. Ciò è confermato anche dalle iniziative assunte recentemente con cui sono state previste delle giornate gratuite in favore degli ospiti delle associazioni che si occupano dei diversamente abili. Riteniamo che si tratti, quindi, di una decisione di buon senso nei confronti di chi da tanti anni dona divertimento e sorrisi, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Infine è doveroso sostenere anche dal punto di vista economico gli operatori alle prese con gli effetti negativi legati al caro energia e al post pandemia".