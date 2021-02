Servizio civile, la fondazione Ant apre le porte ai giovani volontari: posti disponibili, come partecipare

Un anno come volontario nella Fondazione Ant, da sempre a fianco dei pazienti che combattono contro il cancro. C’è tempo quindi fino al lunedì 15 febbraio per partecipare al bando

Un anno come volontario nella Fondazione Ant, da sempre a fianco dei pazienti che combattono contro il cancro. C’è tempo quindi fino al lunedì 15 febbraio per partecipare al bando del Servizio Civile Universale, aperto a ragazzi dai 18 ai 28 anni (29 non compiuti). “Tra gli oltre 40.000 progetti resi disponibili, tutti pensati per rispondere agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, è possibile scegliere anche un percorso di 12 mesi in Fondazione Ant (progetto Sarà importANTe), dando il proprio contributo in diversi ambiti: dal fundraising alla gestione amministrativa fino ai servizi a favore dei pazienti come la consegna di presìdi e farmaci a domicilio", spiega Tiziana Minelli, delegazione Umbria.

I progetti per il Servizio Civile Universale sono attivati in 11 sedi ANT (Bologna, Ferrara, Modena, Napoli, Perugia, Roma, Taranto, Bari, Foggia, Molfetta, Lecce). Gli aspiranti volontari di servizio civile possono prendere contatto con la relativa sede ANT a cui intendono presentare domanda per avere informazioni (https://ant.it/ chi-siamo/dove-siamo-contatti/sedi-locali/), oppure direttamente con la competente sede Arci Servizio Civile locale.

Il Servizio Civile dura un anno con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali; i volontari ricevono un contributo forfettario mensile di euro 439,50 da parte dello Stato. Il bando sarà attivo fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021 ed è possibile candidarsi presentando domanda di esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .