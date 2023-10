Case popolari: i dettagli per richiedere un alloggio a Perugia

Da oggi, lunedì 30 ottobre, fino al 29 dicembre sarà possibile inoltrare le domande per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica, ai sensi del bando di concorso emanato dall’amministrazione comunale.

Il bando prevede l’accesso alle abitazioni di proprietà pubblica che vengono assegnate ai soggetti aventi diritto, con l’applicazione del canone sociale determinato in base all'Isee.

Possono presentare la domanda i cittadini che abbiano la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio del Comune di Perugia purché le stesse sussistano nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi, con Isee non superiore a 12.000,00 euro.

Inoltre è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato aderente all’Unione Europea o titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o titolarità di carta o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercizio di regolare attività lavorativa, non avere riportato condanne penali passate in giudicato salvo che sia intervenuta riabilitazione, non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili adeguati al nucleo familiare.

La domanda per partecipare al bando di concorso deve essere presentata esclusivamente nell’apposita procedura di istanza on line, disponibile nel sito web del Comune di Perugia nella sezione “servizi online per il cittadino”, sulla base del modello predisposto dalla Regione Umbria. Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.